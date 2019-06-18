Президент клубу з Львівської області вдарив арбітра по голові під час матчу

В Україні знову стався напад на арбітра під час матчу. На цей раз постраждав суддя, який обслуговував матч першості Львівської області.

У матчі чемпіонату Львівської області між командами Фенікс-Стефано і Мостиська стався вкрай неприємний інцидент.

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Під час матчу арбітр покарав жовтою карткою футболіста гостей Максима Козирєва. Той був незадоволений і штовхнув суддю, за що отримав вилучення.

Президент та граючий тренер ФК Мостиська Андрій Шагало не став спокійно слідкувати за епізодом, а підійшов до арбітра і вдарив його рукою по голові.

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Команда після цього відмовилась продовжувати гру, а рішення щодо результату винесе КДК Федерації футболу Львівської області.

Нещодавно напади на арбітрів скоїли фанати вінницької Ниви та луцької Волині.