toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
НЕЙМАР ТРАНСФЕРИ ДИНАМО КИЇВ МІШЕЛЬ ПЛАТІНІ ТРАНСФЕРИ

Президент клубу з Львівської області вдарив арбітра по голові під час матчу

18 червня 23:50 339 Читать на русском
Президент клубу з Львівської області вдарив арбітра по голові під час матчу
Андрій Шагало / соцмережі

В Україні знову стався напад на арбітра під час матчу. На цей раз постраждав суддя, який обслуговував матч першості Львівської області.

У матчі чемпіонату Львівської області між командами Фенікс-Стефано і Мостиська стався вкрай неприємний інцидент.

Фанати Ниви В накинулись на арбітра після матчу проти Полісся – відео нападу

Під час матчу арбітр покарав жовтою карткою футболіста гостей Максима Козирєва. Той був незадоволений і штовхнув суддю, за що отримав вилучення.

Президент та граючий тренер ФК Мостиська Андрій Шагало не став спокійно слідкувати за епізодом, а підійшов до арбітра і вдарив його рукою по голові.

Карпати перемогли Волинь та зберегли прописку в УПЛ – арбітр втік з поля через розлючених фанатів

Команда після цього відмовилась продовжувати гру, а рішення щодо результату винесе КДК Федерації футболу Львівської області.

Нещодавно напади на арбітрів скоїли фанати вінницької Ниви та луцької Волині.

blog_ava
Головні новини футболу 17 червня: Маліновський і Зозуля на півшляху в нові команди, Тотті зі скандалом покинув Рому
18 червня
5270
Теги
футбольні курйози Арбітри Відеоновини Андрій Шагало
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
28
хв
Болівія
00:30
Перу
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук