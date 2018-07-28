Президент Кешлы: Жалею, что продлил контракт с Максимовым, надо было уволить его раньше

Президент азербайджанской Кешлы Заур Ахундов рассказал, что затянул с отставкой украинского специалиста Юрия Максимова.

"Мы должны были проходить Бальцан. И были близки к этому в Баку, несмотря на то, что судьба пары фактически решилась на Мальте. Просто не хватило времени.

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Ошибка во мне: надо было убирать Юрия Максимова сразу после кубкового финала. Точнее, не продлевать контракт. Но в футболе такое бывает. От шока еще не отошел", – рассказал президент Кешлы Аzerisport.com.

Отметим, речь идет о разгромное поражение Кешлы в матче против мальтийского клуба Бальцана в квалификации Лиги Европы. Тогда подопечные Максимова уступили со счетом 4:1.

К слову, Максимов продлил контракт с Кешлой 12 июня, а уже через месяц его уволили с тренерского мостика азербайджанского клуба.

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