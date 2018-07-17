Председатель правления Кешлы Ахундов – о Максимове: Он достаточно неадекватный человек

Председатель Наблюдательного совета азербайджанского футбольного клуба Кешла Заур Ахундов рассказал, почему клуб расстался с Юрием Максимовым.

"Как можно закрывать глаза на такой результат? Мы тратим деньги на команду и должны требовать за это результат. Какова должна быть реакция руководства клуба за поражение от команды с Мальты, причем с крупным счетом?

Максимов прокомментировал увольнение с Кешлы

Он достаточно неадекватный человек. Я, как председатель клуба, после первой игры потребовал у него объяснений, почему новички команды должны сидеть на "скамейке", после 1:3 он не сделал изменений, чтобы повлиять на результат, и не усилил атаку? Как можно продолжать играть в осторожный футбол, когда ты проигрываешь 1:4? Ты должен сделать что-то, чтобы команда сыграла хотя бы один мяч, а не отмазываться словами, что растерялся во время игры.

С его контрактом никаких проблем не было. Какие вообще могут быть проблемы с этим? Мы же не можем удерживать тренера без контракта. Документ был готов, он был на сборах, затем отправился в Мальту. Я подписал его контракт и он мог забрать его из офиса в любой момент.

Вы думаете он начал бы работу с командой без контракта? Как вообще можно говорить о контракте, когда ты выпускаешь на поле неготовых футболистов. В последние дни он начал вести себя довольно неадекватно. Даже футболисты жаловались на него. Футболистам не нравилось, что он не дает им играть в футбол, а требует сидеть в обороне.

Эта ситуация не могла нас устраивать. В конце концов вся футбольная общественность страны была шокирована такой игрой и результатом", – цитирует Ахундова azerisport.com.