Президент Кешли: Шкодую, що продовжив контракт з Максимовим, треба було звільнити його раніше

Президент азербайджанської Кешли Заур Ахундов розповів, що затягнув з відставкою українського фахівця Юрія Максимова.
"Ми повинні були проходити Бальцан. І були близькі до цього в Баку, незважаючи на те, що доля пари фактично вирішилась на Мальті. Просто не вистачило часу.
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Помилка в мені: треба було прибирати Юрія Максимова відразу після кубкового фіналу. Точніше, не продовжувати контракт. Але в футболі таке буває. Від шоку ще не відійшов", – розповів президент Кешли Аzerisport.com.
Відзначимо, йдеться про розгромну поразку Кешли у матчі проти мальтійського клубу Бальцан у кваліфікації до Ліги Європи. Тоді підопічні Максимова поступились з рахунком 4:1.
До слова, Максимов продовжив контракт з Кешлою 12 червня, а вже за місяць його звільнили з тренерського містка азербайджанського клубу.
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