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Президент Ювентуса стремится сократить Серию А до 18 команд – все ради еврокубков

20:48 44 Читати українською
Президент Ювентуса стремится сократить Серию А до 18 команд – все ради еврокубков
Андреа Аньелли / Reuters

Андреа Аньелли, который был переизбран председателем Ассоциации европейских клубов, надеется на революционные изменения в регламенте чемпионата Италии.

Председатель правления Ювентуса рассказал о своих планах на собрании Ассоциации европейских клубов, информирует L'Equipe.

Президент Ювентуса Аньелли переизбран председателем Ассоциации европейских клубов

Ранее Аньелли предлагал уменьшение клубов-участников всем европейским топ-чемпионатам, однако его идея не получила достаточной поддержки коллег. Функционер хочет пожертвовать матчами национальных первенств ради расширения еврокубковых соревнований. Чтобы показать эффективность такого решения, Аньелли надеется на сокращение Серии А с 20 до 18 клубов.

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Напомним, Ювентус добывал золото чемпионата Италии на протяжении последних восьми сезонов подряд.

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