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Клубы Серии А установили рекорд по выплатам зарплат

13:59 118 Читати українською
Клубы Серии А установили рекорд по выплатам зарплат
Криштиану Роналду – самый высокооплачиваемый игрок Серии А

Чемпионат Италии пытается вернуть себе утраченные позиции среди топ-чемпионатов и понемногу выходит из кризиса.

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду является самым высокооплачиваемым футболистом чемпионата Италии. Португалец получает в год 31 млн евро (и это без учета доходов от спонсорских контрактов). Новичок туринского клуба, защитник Маттейс где Лигт, в этом списке занимает второе место – 8 млн евро, а форвард Интера Ромелу Лукаку – на третьем месте с зарплатой в 7,5 млн евро.

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В целом клубы итальянской Серии А в новом сезоне выплатят своим игрокам 1,36 млрд евро, что является абсолютным рекордным показателем в истории лиги, сообщает La Gazzetta dello Sport.

В списке команд с самыми высокими зарплатами со значительным отрывом лидирует Ювентус. Туринский клуб выплатит своим игрокам почти 294 млн евро. Далее следуют Интер – 139 млн евро, Рома – 125 млн евро, Милан – 115 млн евро и Наполи – 103 млн евро.

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