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Президент Ювентуса прагне скоротити Серію А до 18 команд – все заради єврокубків

20:45 602 Читать на русском
Президент Ювентуса прагне скоротити Серію А до 18 команд – все заради єврокубків
Андреа Аньєллі / Reuters

Андреа Аньєллі, який був переобраний головою Асоціації європейських клубів, сподівається на революційні зміни у регламенті чемпіонату Італії.

Голова правління Ювентуса розповів про свої плани на зібранні Асоціації європейських клубів, інформує L'Equipe.

Президент Ювентуса Аньєллі переобраний головою Асоціації європейських клубів

Раніше Аньєллі пропонував зменшення клубів-учасників всім європейським топ-чемпіонатам, однак його ідея не отримала достатньої підтримки колег. Функціонер хоче пожертвувати матчами національних першостей заради розширення єврокубкових змагань. Щоб показати ефективність такого рішення, Аньєллі сподівається на скорочення Серії А з 20-ти до 18 клубів.

Клуби Серії А встановили рекорд за виплатами зарплат

Нагадаємо, Ювентус здобував золото чемпіонату Італії упродовж останніх восьми сезонів поспіль.

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Теги
Італія Андреа Аньєллі Ювентус Ювентус Серія А
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