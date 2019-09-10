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Президент Ювентуса Аньелли переизбран председателем Ассоциации европейских клубов

14:23 25 Читати українською
Президент Ювентуса Аньелли переизбран председателем Ассоциации европейских клубов
Андреа Аньелли / ФК Ювентус

Итальянский специалист будет руководить ассоциацией еще четыре года.

Ассоциация европейских клубов (ECA) провела выборы руководства на период с 2019 по 2023 гг. Президентом Ассоциации переизбран президент Ювентуса Андреа Аньелли.

Вице-президентами организации стали Педро Лопес Хименес (Реал), Эдвин ван дер Сар (Аякс), Дариуш Медуски (Легия), Аки Риихилахти (ХИК, Финляндия).

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Впервые Андреа Аньелли был избран руководителем ЕСА в 2017 году. На этом посту он сменил председателя правления Баварии Карл-Хайнц Румменигге, который возглавлял Ассоциацию с момента ее основания в 2008 году.

Отметим, что в Ассоциацию европейских клубов входят три украинских клуба: Динамо, Шахтер и Черноморец.

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Теги
Мир Андреа Аньелли Эдвин ван дер Сар Эдвин ван дер Сар Ювентус Ювентус Карл-Хайнц Румменигге Ассоциация европейских клубов (ЕСА)
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