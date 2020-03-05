Президент Ювентуса поставив під сумнів справедливість участі Аталанти в Лізі чемпіонів

Президент Ювентуса Андреа Аньєллі висловив сумніви щодо правильності відбору учасників Ліги чемпіонів.

"Я дуже поважаю роботу Аталанти, але без історії виступів у єврокубках і завдяки лише одному хорошому сезону вони безпосередньо потрапили в Лігу чемпіонів. Чи правильно це?

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Я згадую про Рому, яка в останні роки стабільно приносила очки в скарбничку італійського рейтингу. Вони провели один невдалий сезон і тепер несуть серйозні матеріальні втрати без Ліги чемпіонів. Є команди, які виграли чемпіонат або Кубок і ті, які потрапили в турнір лише завдяки рейтингу своєї країни. Потрібно врівноважувати внесок клубів у європейський футбол і результати окремо взятого сезону", – сказав Аньєллі на FT Business of Football Summit у Лондоні.

Нагадаємо, в минулому сезоні Аталанта посіла 3 місце у чемпіонаті Італії і вперше у своїй історії здобула путівку в Лігу чемпіонів. У поточному розіграші Серії А команда Гасперіні наразі посідає 4 місце, випереджаючи Рому на 4 очки (у бергамасків 1 матч в запасі).

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