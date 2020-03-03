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Интер определился с приоритетной трансферной целью на случай ухода Мартинеса в Барселону

10:01 116 Читати українською
Интер определился с приоритетной трансферной целью на случай ухода Мартинеса в Барселону
Дуван Сапата / Getty Images

Колумбийский нападающий Аталанты Дуван Сапата попал в список интересов миланского Интера.

"Нерадзурри" ищут варианты на случай перехода Лаутаро Мартинеса в Барселону. Их выбор остановился на Сапате, в приобретении которого заинтересован Антонио Конте. Сумма трансфера может составить 50 млн евро, информирует Calciomercato.

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Даже несмотря на серьезную травму, которая осенью выбила его из строя на два месяца, 28-летний форвард демонстрирует прекрасную результативность в текущем сезоне – 12 голов и 6 ассистов в 18 матчах за Аталанту. Его контракт с бергамасками рассчитан до лета 2023 года.

Напомним, что для Сапаты текущий сезон – второй в составе команды Гасперини. В начале 2020-го Аталанта выкупила все права на колумбийца у Сампдории. Трансфер нападающего обошелся клубу в 26 млн евро.

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