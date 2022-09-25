Президент Интера попал в немилость фанатов – по всему Милану появились призывы об отставке
Босс "нерадзурри" Стивен Чжан в этом сезоне имеет непростые отношения с некоторыми сторонниками клуба.
Интер под руководством Симоне Индзаги потерпел 3 поражения в 7 матчах Серии А и уступил Баварии в Лиге чемпионов. Есть и 5 побед, однако результаты этого сезона все же неудовлетворительны, считают фанаты.
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Как сообщает журналист Паскуаль Гуарро, в Милане уже появились призывы к отставке президента Стивена Чжана. По городу можно увидеть плакаты с надписями "Чжан, убирайся прочь".
Отметим, что китайский бизнесмен стал владельцем "нерадзурри" в октябре 2018-го. За это время команда выиграла Серию А, Кубок и Суперкубок Италии.