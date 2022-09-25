Босс "нерадзурри" Стивен Чжан в этом сезоне имеет непростые отношения с некоторыми сторонниками клуба.

Интер под руководством Симоне Индзаги потерпел 3 поражения в 7 матчах Серии А и уступил Баварии в Лиге чемпионов. Есть и 5 побед, однако результаты этого сезона все же неудовлетворительны, считают фанаты.

Интер без шансов проиграл Удинезе – фриульцы возглавили Серию А, Индзаги в стиле Кварцяного подчеркнул провал

Как сообщает журналист Паскуаль Гуарро , в Милане уже появились призывы к отставке президента Стивена Чжана. По городу можно увидеть плакаты с надписями "Чжан, убирайся прочь".