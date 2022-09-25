Інтер під керівництвом Сімоне Індзагі зазнав 3 поразок у 7 матчах Серії А та поступився Баварії у Лізі чемпіонів. Є і 5 перемог, проте результати цього сезону все ж незадовільні, вважають фанати.

Інтер без шансів програв Удінезе – фріульці очолили Серію А, Індзагі у стилі Кварцяного підкреслив провал

Як повідомляє журналіст Паскуаль Гуарро, у Мілані вже з'явились заклики до відставки президента Стівена Чжана. По місту можна побачити плакати з написами "Чжан, забирайся геть".

Зауважимо, китайський бізнесмен став власником "нерадзуррі" у жовтні 2018-го. За цей час команда виграла Серію А, Кубок і Суперкубок Італії.