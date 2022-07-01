Внаслідок ракетного обстрілу Сергіївки (Одеська область) загинув президент та тренер ФК Атлетик Олександр Шишков, повідомляє Суспільне.

Відомий тренер загинув під час обстрілів Харкова – серед його вихованців форвард збірної України

Чоловіку було 42 роки. Родич розповів, що у момент обстрілу Олександр перебував на території дитячої спортивної бази разом з іншими тренерами.

Зазначимо, що Шишков став одним з головних інвесторів клубу у 2010 році, продавши однокімнатну квартиру на Черемушках, і вклавши всі гроші в покупку штучного газону для футбольного поля.

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