Президент та тренер дитячого клубу загинув внаслідок ракетного обстрілу Одещини
Російські окупанти продовжують нищити українське, позбавивши життя президента та тренера дитячого клубу.
Внаслідок ракетного обстрілу Сергіївки (Одеська область) загинув президент та тренер ФК Атлетик Олександр Шишков, повідомляє Суспільне.
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Чоловіку було 42 роки. Родич розповів, що у момент обстрілу Олександр перебував на території дитячої спортивної бази разом з іншими тренерами.
Зазначимо, що Шишков став одним з головних інвесторів клубу у 2010 році, продавши однокімнатну квартиру на Черемушках, і вклавши всі гроші в покупку штучного газону для футбольного поля.
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