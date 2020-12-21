"Когда мы играли против лучших команд Европы, обладателей "Золотых мячей", Месси и Роналду, мы не видели, чтобы наши игроки торопились или нервничали из-за этого. Мы провели хороший матч против Динамо, очень жаль, что не победили.

"Он дважды стал чемпионом с Динамо, когда тренером Шахтера был Луческу": Вернидуб о том, почему стажировался у Реброва

Ребров – фантастический тренер и очень непростой человек. У меня тоже непростой характер, но если кто-то хочет чего-то достичь в жизни, это не бывает легко.

Иногда вижу, что людей беспокоит Ребров. Он мог бы быть добрее, чаще улыбаться, но он этого не делает. Нам этого достаточно. Он вкладывает все свои знания в клуб, мы нашли друг друга. В большом клубе это было бы тяжелее реализовать.

Ребров постоянно думает, как провести следующую тренировку, какого игрока нужно проверить, какую тактику использовать. Это нужно ценить", – цитирует Кубатова M4 Sport.

Заметим, на зимнюю паузу Ференцварош пошел лидером чемпионата Венгрии – 9 пунктов преимущества над Фехерваром и игра в запасе.

Харатин забил очередной гол за Ференцварош – команда Реброва завершила год уверенным лидером чемпионата