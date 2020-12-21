"Коли ми грали проти найкращих команд Європи, володарів "Золотих м'ячів", Мессі і Роналду, ми не бачили, щоб наші гравці поспішали або нервували через це. Ми провели хороший матч проти Динамо, дуже шкода, що не перемогли.

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Ребров – фантастичний тренер і дуже непроста людина. У мене теж непростий характер, але якщо хтось хоче чогось досягти в житті, це не буває легко.

Іноді бачу, що людей турбує Ребров. Він міг би бути добрішими, частіше усміхатися, але він цього не робить. Нам цього достатньо. Він вкладає всі свої знання в клуб, ми знайшли один одного. У великому клубі це було б важче реалізувати.

Ребров постійно думає, як провести наступне тренування, якого гравця потрібно перевірити, яку тактику використовувати. Це потрібно цінувати", – цитує Кубатова M4 Sport.

Зауважимо, на зимову паузу Ференцварош пішов лідером чемпіонату Угорщини – 9 пунктів переваги над Фехерваром і гра в запасі.

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