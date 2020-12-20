"Почему поехал на стажировку к Реброву, который проработал тренером меньше, чем я? Сергей, на всякий случай, стал дважды чемпионом Украины, работая тренером Динамо. После него киевляне ни разу не были чемпионами.

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К тому же он дважды стал чемпионом, когда тренером Шахтера был Мирча Луческу. Это дорогого стоит. Также он дважды чемпион Венгрии с Ференцварошем, который непонятно когда был чемпионом. Молодой? Так это классно. Нужно ездить не только к людям пожилого возраста. Молодежь сейчас дает какой-то импульс, у них какие-то инновации и т. п. Почему нет? У меня прекрасные отношения с Ребровым, он даже звонил мне, когда я работал в Беларуси.

А еще важно, что он ни одного плохого слова не сказал в сторону Динамо и президента клуба. Настолько все у него толерантно, культурно. Большое дело, когда люди так относятся к клубу, в котором столько лет играли и работали. Думаю, у него тоже были какие-то обиды, когда он уходил. Я даже уверен в этом. Но он ни разу не сказал плохого – вот это личность!

А еще у него знание английского – просто профи. Он позволил мне побывать на его теоретическом занятии. Ребров настолько легко общается на английском, так просто – классно", – сказал Вернидуб в интервью SportArenaTV.

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