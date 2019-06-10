Президент Федерации футбола Люксембурга: Дело Мораеса никак не повлияло на отношения с Украиной

Президент Федерации футбола Люксембурга Поль Филипп рассказал о ходе дела о правомерности участия натурализованного форварда сборной Украины Жуниора Мораеса в матчах отбора Евро-2020 с Португалией (0: 0) и Люксембургом (2:1).

"У нас нет к Мораесу какого-то особого отношения. Это мог быть другой футболист, но случилось так, что проблема именно в нем. Но это дело не имеет никакого отношения к нашему матчу с Украиной или дружбе между нашими странами. И оно точно никак не повлияло на наши отношения с Андреем Павелко.

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Скажу больше – я голосовал за него на исполкоме УЕФА. Сейчас в вашей стране есть проблемы гораздо важнее футбола. Нам очень жаль за то, что происходит. Мы полностью поддерживаем Украину.

Есть проблема – игрок, которого натурализовали с нарушением правил. Нам уже все равно на успех или поражение в этом деле. Мы подали апелляцию и ждем рассмотрения дела. Ждем решения Дисциплинарной комиссии УЕФА, которая будет заседать 18 июня.

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Но, поверьте, мы спим спокойно. Это не то, о чем мы думаем каждый день. И это не война с Украиной. Есть вариант при котором мы скажем: "ладно, это все". Но у нас есть еще одна опция – международный спортивный суд. Мы еще не определились, что будем делать.

В мотивационной части УЕФА написано, что все хорошо – Мораеса натурализовали по всем правилам ФИФА. Но мы не верим, что он жил в Украине 5 лет. У него был перерыв, когда он играл в Китае.

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Люксембург – многонациональная страна. У нас есть около 50% исконных люксембуржцев. Еще 50% имеют разное происхождение – португальское, сербское, боснийское. Просто соблюдайте правила и все будет хорошо.

Все ли игроки в Люксембурге натурализованы по правилам? Я на это надеюсь. Нет, на самом деле, с этим у нас все хорошо", – рассказал Филипп в интервью Tribuna.

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