Украина – Люксембург: где смотреть матч отбора к Евро-2020 10.06.2019

Сборные Украины и Люксембурга сыграют в 4-м туре отбора на Евро-2020. Где смотреть игру онлайн и на каком канале, подскажет "Футбол 24".

Матч Украина – Люксембург состоится 10 июня на стадионе Арена Львов. Начало поединка – в 21:45 по киевскому времени.

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Поединок Украина – Люксембург онлайн в прямом эфире можно смотреть на телеканалах ТРК "Украина" и "Футбол 1", начиная с 21:40. "Футбол 24" также проведет текстовую онлайн-трансляцию матча 4-го тура отбора на Евро-2020.

Напомним, что в минувшую пятницу украинцы разгромили команду Сербии (5:0) и закрепили лидерство в группе B квалификации. В активе команды Андрея Шевченко 7 очков после 3-х туров.

В то же время сборная Люксембурга не смогла удержать выездную победу над Литвой (1:1). "Красные львы" пока вторые в турнирной таблице (4 пункта).

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