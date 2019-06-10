Президент Федерації футболу Люксембургу: Справа Мораєса ніяк не вплинула на відносини з Україною

Президент Федерації футболу Люксембургу Поль Філіп розповів про хід справи про правомірність участі натуралізованого форварда збірної України Жуніора Мораєса в матчах відбору Євро-2020 з Португалією (0:0) і Люксембургом (2:1).

"У нас немає до Мораєса якогось особливого ставлення. Це міг бути інший футболіст, але сталося так, що проблема саме в ньому. Але ця справа не має ніякого відношення до нашого матчу з Україною чи дружби між нашими країнами. І воно точно ніяк не вплинуло на наші відносини з Андрієм Павелком.

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Скажу більше – я голосував за нього на виконкомі УЄФА. Зараз у вашій країні є проблеми набагато важливіші за футбол. Нам дуже шкода через те, що відбувається. Ми повністю підтримуємо Україну.

Є проблема – гравець, якого натуралізовано з порушенням правил. Нам вже все одно на успіх або поразку в цій справі. Ми подали апеляцію і чекаємо на розгляд справи. Чекаємо рішення Дисциплінарної комісії УЄФА, яка буде засідати 18 червня.

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Але, повірте, ми спимо спокійно. Це не те, про що ми думаємо кожен день. І це не війна з Україною. Є варіант при якому ми скажемо: "гаразд, це все". Але у нас є ще одна опція – Міжнародний спортивний суд. Ми ще не визначилися, що будемо робити.

У мотиваційній частині УЄФА написано, що все добре – Мораєса натуралізовали за всіма правилами ФІФА. Але ми не віримо, що він жив в Україні 5 років. У нього була перерва, коли він грав в Китаї.

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Люксембург – багатонаціональна країна. У нас є близько 50% справжніх люксембуржців. Ще 50% мають різне походження – португальське, сербське, боснійське. Просто дотримуйтесь правил і все буде добре.

Чи всі гравці у Люксембурга натуралізовані за правилами? Я на це сподіваюся. Ні, насправді, з цим у нас все добре", – розповів Філіп в інтерв'ю Tribuna.

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