Литва обжалует результат матча с Люксембургом из-за участия в нем Родригеса, – Цыганык

Известный украинский журналист, ведущий программы "Профутбол" Игорь Цыганык рассказал, что литовцы обжалуют результат матча против Люксембурга.

"Хорошо иметь хороших друзей-коллег в разных странах. Литва оформила протест на результат домашнего матча с Люксембургом! Причина – участие в игре Родригеса.

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Литовцы считают, что этот экс-португалец на имеет права выступать за сборную Люксембурга. Завтра о протесте сообщат официально", – написал Цыганык на своей странице в твиттере.

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Напомним, Люксембург собирается обжаловать решение по "делу Мораеса" в арбитражном суде в Лозанне, если проиграют апелляцию 18 июня.

К слову, у Жерсона Родригеса аналогичная ситуация, вингер переехал в Люксембург в 2013-м году, а начал выступать в иностранных чемпионатах с 2017-го, то есть, также не прожил на территории государства полных 5 лет.