toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Евро-2020
ПОРТУГАЛИЯ - НИДЕРЛАНДЫ УКРАИНА - ЛЮКСЕМБУРГ ЕВРО-2020 ШВЕЙЦАРИЯ - АНГЛИЯ

Литва обжалует результат матча с Люксембургом из-за участия в нем Родригеса, – Цыганык

10:18 173 Читати українською
Литва обжалует результат матча с Люксембургом из-за участия в нем Родригеса, – Цыганык
Жерсон Родригес / Соцсети

Известный украинский журналист, ведущий программы "Профутбол" Игорь Цыганык рассказал, что литовцы обжалуют результат матча против Люксембурга.

34’ Давид Тюрпель
 
Виктор Цыганков 39’
Жерсон Родригес 90+3’
34’ Давид Тюрпель
39’ Виктор Цыганков
90+3’ Жерсон Родригес

"Хорошо иметь хороших друзей-коллег в разных странах. Литва оформила протест на результат домашнего матча с Люксембургом! Причина – участие в игре Родригеса.

Люксембург обратится в международный арбитражный суд в Лозанне, если проиграет апелляцию о натурализации Мораеса

Литовцы считают, что этот экс-португалец на имеет права выступать за сборную Люксембурга. Завтра о протесте сообщат официально", – написал Цыганык на своей странице в твиттере.

Евро-2020: Люксембург в большинстве не удержал победу над Литвой, Чехия благодаря дублю Шика одолела Болгарию

Напомним, Люксембург собирается обжаловать решение по "делу Мораеса" в арбитражном суде в Лозанне, если проиграют апелляцию 18 июня.

К слову, у Жерсона Родригеса аналогичная ситуация, вингер переехал в Люксембург в 2013-м году, а начал выступать в иностранных чемпионатах с 2017-го, то есть, также не прожил на территории государства полных 5 лет.

blog_ava
Турция разрывает после Луческу, Польша на классе доминирует, серьезная проверка Испании – топ-фишки 4 тура евроотбора
09:00
286
Теги
Евро-2020 Жерсон Родригес Жерсон Родригес Игорь Цыганык Люксембург - Украина Литва - Люксембург Люксембург Люксембург
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
10
час
:
9
мин
Украина
21:45
Люксембург
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук