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Яремчук: В матче против Люксембурга сборная Украины будет биться и за Мораеса

18:23 14 Читати українською
Яремчук: В матче против Люксембурга сборная Украины будет биться и за Мораеса
Роман Яремчук / Фото УАФ

Основной форвард сборной Украины Роман Яремчук поделился мыслями относительно важного поединка против Люксембурга в рамках отбора к Евро-2020.

 

"Нас ожидает очень сложный матч. В первой игре нам было очень трудно, поэтому мы относимся к сопернику очень серьезно.

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Я очень рад дебютному голу, а также тем, что порадовал своих родителей, но забивать голы – это моя работа. Не нужно акцентировать внимание на моих голах, главное – одержать победу. Кто забьет завтра – мне не так важно.

Ситуация с Мораесом? Неприятно видеть этот негатив и это немного злит. Будем биться в том числе и за него", – рассказал Яремчук.

Напомним, встреча между этими соперниками состоится в Арене Львов 10 Июня, начало в 21:45. После 3-х туров "сине-желтые" лидируют в группе B, набрав 7 очков.

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Источник: Футбол 24
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Теги
Жуниор Мораес Жуниор Мораес Украина Украина Сборная Украины Роман Яремчук Роман Яремчук Евро-2020 Украина - Люксембург
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