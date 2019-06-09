Яремчук: В матче против Люксембурга сборная Украины будет биться и за Мораеса

Основной форвард сборной Украины Роман Яремчук поделился мыслями относительно важного поединка против Люксембурга в рамках отбора к Евро-2020.

"Нас ожидает очень сложный матч. В первой игре нам было очень трудно, поэтому мы относимся к сопернику очень серьезно.

Украина – Люксембург: предматчевая пресс-конференция Андрея Шевченко

Я очень рад дебютному голу, а также тем, что порадовал своих родителей, но забивать голы – это моя работа. Не нужно акцентировать внимание на моих голах, главное – одержать победу. Кто забьет завтра – мне не так важно.

Ситуация с Мораесом? Неприятно видеть этот негатив и это немного злит. Будем биться в том числе и за него", – рассказал Яремчук.

Напомним, встреча между этими соперниками состоится в Арене Львов 10 Июня, начало в 21:45. После 3-х туров "сине-желтые" лидируют в группе B, набрав 7 очков.

Отец Яремчука не смог сдержать слез после дебютного гола Романа за сборную Украины – трогательное видео