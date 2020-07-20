Президент Федерации футбола Боливии умер от коронавируса

Главе боливийского футбола было всего 58 лет.

Президент Федерации футбола Боливии Сесар Луис Салинас скончался 19 июля из-за осложнений, вызванных коронавирусом, сообщает пресс-служба организации на своей странице в социальной сети Твиттер.

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9 июля 58-летний Салинас попал в больницу в столице Боливии из-за обострения гриппа. Через два дня его тест на COVID-19 дал положительный результат. Вскоре его состояние ухудшилось и он был подключен к аппарату ИВЛ.

Коронавирус также был обнаружен у жены Салинаса, однако у нее болезнь протекает бессимптомно.

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