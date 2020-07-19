Умер легендарный экс-игрок Севильи, который вошел в историю клуба

Ушел из жизни Альхаджи Момоду Нджи, более известный как Бири Бири. Бывшему полузащитнику Севильи было 72 года.

Бири Бири был первым темнокожым легионером в истории Севильи. Он перебрался в ряды нервионцев в 1973-м из Дании. Также Альхаджи Момоду Нджи стал первым футболистом из Гамбии, который профессионально выступал за рубежом.

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На днях он был прооперирован в Сенегале, но так и не смог оправиться. Бири Бири было 72 года, сообщает официальный сайт Севильи.

В составе Севильи Бири Бири провел 5 лет. Сыграл 109 матчей и забил 34 гола. В 2017 году получил золотой знак клуба, который вручается игрокам, оставившим памятный след в истории нервионцев. Заключительный поединок Ла Лиги против Валенсии, который пройдет сегодня, начнется с минуты молчания. Кроме того, игроки Севильи выйдут на игру с траурными повязками.

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