Президент Федерації футболу Болівії помер від коронавірусу

Очільнику болівійського футболу було лише 58 років.

Президент Федерації футболу Болівії Сесар Луїс Салінас помер 19 липня через ускладнення, викликані коронавірусом, повідомляє прес-служба організації на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

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9 липня 58-річний Салінас потрапив до лікарні у столиці Болівії через загострення грипу. Через два дні його тест на COVID-19 дав позитивний результат. Незабаром його стан погіршився і він був підключений до апарату ШВЛ.

Коронавірус також був виявлений у дружини Салінаса, однак у неї хвороба протікає безсимптомно.

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