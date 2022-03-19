"После окончания сборов вся команда должна была вернуться в Украину, и практически в полном составе она и вернулась. Есть часть игроков, которые по тем или иным причинам не захотели возвращаться домой, в том числе Игорь Литовка. Это их выбор и право.

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Платить за проживание игроков, оставшихся за границей, мы не собирались. Нам близка позиция вернувшихся в Украину и пытающихся помочь в войне с российским оккупантом. К примеру, главный тренер Десны Александр Рябоконь находится в Киеве. Женя Селин активно помогает. Он родом из Новоайдара, кстати. Дима, наш врач, волонтерит. И таких у нас много.

Игоря мы уважаем и понимаем именно его историю, но в этой ситуации считаем, что решение было верным. Мы видим, как тяжело сейчас нашему Чернигову. И мы должны спасти как наш город, так и нашу Украину", – рассказал Левин в комментарии Fanday.

Напомним, что вратарь Десны Игорь Литовка пожаловался на то, что клуб отказался выплачивать хоть какие-то деньги, из-за чего пришлось вылетать из Турции за свой счет.

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