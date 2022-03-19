"Мы после сборов сидели в Турции. Нам доходчиво сказали, что за гостиницу никто не будет платить. Что никто вообще не даст никаких денег. Сказали, что если есть вариант, то сидите за свои или улетите куда хотите, скажем так.

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Некоторым организовали билеты в Румынию. Мы долетели туда, там нам помогли волонтеры. Разместили нас в хостеле, кормили, а затем организовали автобус в Польшу. Там живет моя сестра. Ехали 30-32 часа. В итоге добрались до Польши. Кто-то вышел в Кракове, а мы с ребятами поехали в Варшаву.

Потом моя жена усилиями друзей, родителей и всех, кто помогал, вместе со своей сестрой и двумя младенцами пересекли границу в Черновцах с Румынией, и я с мужем моей сестры уехал из Варшавы забирать их на машине", – заявил Литовка в комментарии Сегодня.

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