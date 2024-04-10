"Мы ведем переговоры со спонсорами. Будут деньги – будет клуб. О конкретике говорить еще рано. Самое главное, что сейчас есть у Десны – это забронированное место в УПЛ. Если мы его потеряем, то смысла возрождать клуб не будет, мы просто не найдем спонсоров.

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Если клуб возродится, то Александр Рябоконь и Вадим Мельник вернутся на свои должности главного тренера и спортивного директора соответственно. Я с ними общаюсь, и они готовы приступить к работе. На прошлой неделе мы виделись с Рябоконем. Александр Дмитриевич в полном здравии и рвется работать. Он сейчас в Киеве, повышает тренерскую квалификацию, постоянно учится, чтобы не растерять навыки.

Будем ли мы видоизменять название, чтобы на клуб не перешли долги Десны? Ничего подобного. Если появится какая-то СК Десна, то мы к ней точно не будем иметь никакого отношения. Мы разговариваем со спонсорами именно о возрождении Десны и погашении долгов.

Но есть проблемы. У нас сейчас нет команды, нет стадиона и есть долги перед группой наших экс-футболистов, но главная проблема – это румынский легионер Константин Дима, ведь УЕФА стал на его сторону, и нам нужно ему заплатить 400 тысяч евро. Пока мы не можем урегулировать эту ситуацию и закрыть трансферный бан. Если не получится как-то решить вопрос, то клуб невозможно будет поднять. Пока спонсоры не хотят смотреть дальше, чем долг перед Димой. Все контракты с игроками Десны были расторгнуты в одностороннем порядке ФИФА и это нанесло клубу убытки.

Относительно слухов, что дортмундская Боруссия готова помочь в реконструкции стадиона Десны... Об этом написал бывший министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Я, как и вы, прочитал об этом в прессе. Боруссия с нами по этому поводу вообще не контактировала. Если они разговаривали с Ткаченко, значит, он не смог наладить коммуникацию между Десной и Боруссией Д.

Даже если УАФ позволит нам стартовать в УПЛ, я считаю, что Десна должна начинать хотя бы с Первой лиги. Набрать футболистов на Премьер-лигу за полсезона – это очень дорого. Для этого нужен мощный инвестор.

Где Десна планирует играть, если все получится? Будем у кого-то арендовать стадион, проситься в гости. У нас в Чернигове есть участок, где можно построить поле, но это на перспективу. Там есть свои проблемы с переносом канализации, но они решаемы. А относительно разрушенного стадиона им. Гагарина, то он принадлежит Минспорта, но сегодня главное – это защита страны, поэтому не надо тратить такие большие средства, если в регионе нет базовой команды", – сказал Левин в интервью Sport Express.

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