Еще один клуб, который прекратил выступления после начала полномасштабного вторжения, может возобновиться.

Речь идет о Десне. Черниговский клуб играл в УПЛ, но рассчитывать на появление сразу в элите не стоит. Телеграм-канал "Футбол с вертолета", сообщает, что название видоизменят, вроде Металлиста 1925 или что-то подобное, чтобы избежать старых долгов.

"Основания есть": инвестор известного клуба – о возвращении на футбольную карту Украины

Впрочем ожидается, что в клубе будут работать всем знакомые специалисты – спортивный директор Десны Вадим Мельника, а также культовый для Чернигова тренер Александр Рябоконь.

К слову, Мельник уже успел прокомментировать информацию о возвращении Десны в комментарии для издания Украинский футбол. "Пока что все это на уровне разговоров. Честно говоря, рано о чем-то говорить. Думаю, конкретика будет где-то через месяц", – сказал функционер.