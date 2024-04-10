"Ми ведемо переговори зі спонсорами. Будуть гроші – буде клуб. Про конкретику говорити ще зарано. Найголовніше, що має зараз Десна – це заброньоване місце в УПЛ. Якщо ми його втратимо, то сенсу відроджувати клуб не буде, ми просто не знайдемо спонсорів.

Десна може повернутися в український футбол – функціонер повідомив, коли чекати конкретики

Якщо клуб відродиться, то Олександр Рябоконь і Вадим Мельник повернуться на свої посади головного тренера і спортивного директора відповідно. Я з ними спілкуюся, і вони готові стати до роботи. Минулого тижня ми бачилися з Рябоконем. Олександр Дмитрович у повному здоров'ї і рветься працювати. Він зараз у Києві, підвищує тренерську кваліфікацію, постійно вчиться, щоб не розгубити навички.

Чи видозмінюватимемо ми назву, щоб на клуб не перейшли борги Десни? Нічого подібного. Якщо з'явиться якась СК Десна, то ми до неї точно не матимемо жодного стосунку. Ми розмовляємо зі спонсорами саме про відродження Десни і погашення боргів.

Але є проблеми. У нас зараз немає команди, немає стадіону і є борги перед групою наших ексфутболістів, але головна проблема – це румунський легіонер Константін Діма, адже УЄФА став на його бік, і нам потрібно йому заплатити 400 тисяч євро. Поки ми не можемо врегулювати цю ситуацію і закрити трансферний бан. Якщо не вийде якось вирішити питання, то клуб неможливо буде підняти. Поки спонсори не хочуть дивитися далі, ніж борг перед Дімою. Усі контракти з гравцями Десни були розірвані в односторонньому порядку ФІФА і це завдало клубу збитків.

Щодо чуток, що дортмундська Борусія готова допомогти в реконструкції стадіону Десни... Про це написав колишній міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Я, як і ви, прочитав про це в пресі. Борусія з нами щодо цього взагалі не контактувала. Якщо вони розмовляли з Ткаченком, отже, він не зміг налагодити комунікацію між Десною і Борусією Д.

Навіть якщо УАФ дозволить нам стартувати в УПЛ, я вважаю, що Десна повинна починати хоча б із Першої ліги. Набрати футболістів на Прем'єр-лігу за півсезону – це дуже дорого. Для цього потрібен потужний інвестор.

Де Десна планує грати, якщо все вийде? Будемо в когось орендувати стадіон, проситися в гості. У нас у Чернігові є ділянка, де можна побудувати поле, але це на перспективу. Там є свої проблеми з перенесенням каналізації, але вони вирішувані. А щодо зруйнованого стадіону ім. Гагаріна, то він належить Мінспорту, але сьогодні головне – це захист країни, тому не треба витрачати такі великі кошти, якщо в регіоні немає базової команди", – сказав Левін в інтерв'ю Sport Express.

"Якщо я не вб'ю росіянина, він це зробить зі мною": життя без сну, 30-річні котики на дивані – футболіст на передовій