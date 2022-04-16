"Это была инициатива киевлян, они обратились к нам. Это благотворительный матч. Для такого благородного дела я, конечно, согласился даже несмотря на то, что у нас тяжелая борьба за чемпионство.

Динамо отменило спарринг со Стяуа после возмутительных слов владельца в адрес "Азова" – новый соперник киевлян уже известен

Мы сказали, что снова поможем беженцам, пострадавшим от войны в Украине. Наш клуб через владельца помогает около 500 беженцам, проживающим и питающимся в отеле Клуж-Напока. Мы обеспечиваем финансирование и покрываем все расходы на проживание и питание", – цитирует Балая Digi Sport .

Поединок против ЧФР состоится 20 апреля. Сначала на эту дату был назначен матч со Стяуа, но после того, как его владелец назвал полк "Азов" нацистским, Динамо встречу отменило. У команды Луческу еще будут благотворительные противостояния с дортмундской Боруссией и загребским Динамо.