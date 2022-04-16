Президент ЧФР Клуж: Мы согласились на матч с Динамо несмотря на то, что у нас тяжелая борьба за чемпионство
Президент ЧФР Клуж Кристиан Балай прокомментировал предстоящее противостояние с украинским грандом в рамках благотворительного турне.
"Это была инициатива киевлян, они обратились к нам. Это благотворительный матч. Для такого благородного дела я, конечно, согласился даже несмотря на то, что у нас тяжелая борьба за чемпионство.
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Мы сказали, что снова поможем беженцам, пострадавшим от войны в Украине. Наш клуб через владельца помогает около 500 беженцам, проживающим и питающимся в отеле Клуж-Напока. Мы обеспечиваем финансирование и покрываем все расходы на проживание и питание", – цитирует Балая Digi Sport.
Поединок против ЧФР состоится 20 апреля. Сначала на эту дату был назначен матч со Стяуа, но после того, как его владелец назвал полк "Азов" нацистским, Динамо встречу отменило. У команды Луческу еще будут благотворительные противостояния с дортмундской Боруссией и загребским Динамо.
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