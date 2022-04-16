"Це була ініціатива киян, вони звернулися до нас. Це благодійний матч. Для такої благородної справи я, звісно, погодився навіть попри те, що у нас важка боротьба за чемпіонство.

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Ми сказали, що знову допоможемо біженцям, які постраждали від війни в Україні. Наш клуб через власника допомагає близько 500 біженцям, які проживають і харчуються в готелі Клуж-Напока. Ми забезпечуємо фінансування та покриваємо всі витрати на проживання та харчування", – цитує Балая Digi Sport.

Поєдинок проти ЧФР відбудеться 20 квітня. Спершу на цю дату був призначений матч зі Стяуа, але після того, як його власник назвав полк "Азов" нацистським, Динамо зустріч скасувало. У команди Луческу ще також будуть благодійні протистояння з дортмундською Борусією та загребським Динамо.

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