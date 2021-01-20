Реал начинает борьбу за Копа дель Рей на стадии 1/16 финала. "Бланкос" проэкзаменуют скромный Алькояно. Представитель третьего дивизиона (Сегунда Б) демонстрирует хорошую форму, одержав 4 побед в 6-ти матчах. Ранее валенсийцы выбили из турнира Уэску, поэтому подопечным Зизу не стоит расслабляться. Тем более судьбу противостояния решит одна встреча на тяжелом поле. Недавно чемпионы Испании обожглись в Памплоне – сегодня, возможно, придется играть в похожих условиях.

В лагере королевского клуба не ожидают легкой прогулки. Более того, наши мадридские коллеги заметили некоторое напряжение на вчерашней тренировке. Плохое настроение команды связано прежде всего с неудачным опытом прошлых сезонов. Между Реалом и вторым турниром Испании давно пробежала черная кошка. Тот же Зидан снова будет бороться с собственными страхами.

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В последний раз "бланкос" поднимали над головой Кубок Короля в сезоне 2013/14, с Карлетто Анчелотти у штурвала. Француз тогда исполнял обязанности ассистента главного тренера. Судьбу памятного Эль Классико решил спринтерский забег Гарета Бейла, который не оставил шансов бедному Бартре. Тот эпизод – чуть не единственное приятное воспоминание Зизу о "Копе".

В 2004-м он проиграл драматический финал Сарагосе (2:3), и это еще цветочки по сравнению с унижением века. Сезоном ранее "галактикос" были разбиты Мальоркой (0:3), затем – получили полную сумку мячей на Ла Ромареда, не сумев свести счета с теми же арагонцами (1:6). Большой позор, который символизировал завершение целой эпохи в истории Мадрида (2006).

Древнее проклятие распространилось на Зидана-тренера. В сезоне 2016/17 "меренгес" стартовали с победы над традиционно неуступчивой Севильей (2:1), однако опозорились в 1/4 финала. Поражение от Сельты по сумме двух матчей (1:2 и 2:2). История повторилась в следующей кампании – минимально обыграли Леганес в гостях и провалились дома (1:2). В прошлом году Реал выдал феноменальную беспроигрышную серию из 19-ти матчей, которая оборвалась именно в Кубке Короля! Опять четвертьфинал, опять поражение на Бернабеу. В безумной перестрелке с Сосьедадом больше повезло баскам (3:4).

Неудачная тенденция "бланкос" немного настораживает в контексте официального дебюта Андрея Лунина. Если все пойдет по плану, наш чемпион мира заменит Куртуа в рамке ворот. Мадрид сыграет абсолютно экспериментальным составом. Наибольшие опасения за оборону. Несмотря на угрозу очередного фиаско Зидан решил провести плановую ротацию. Среди железно основных выйти с первых минут имеют шанс только двое – Асенсио с Каземиро. В Мадриде остались Рамос, Варан и Начо. Последний контактировал с больным на ковид, капитан – восстанавливается после травмы, француз – получил маленький отдых.

Перед Андреем, скорее всего, расположится четверка валидольных защитников, что может похвастаться мизером игрового времени – Марсело (7 матчей), Милитао (3), молодой кантерано Виктор Чуст (потенциальный дебют) и Одриосола (1). Непростую задачу нашего кипера усложняют еще несколько серьезных потерь в середине поля. Модрич вообще не полетел в Аликанте, а Кроос может начать игру на скамейке запасных.

Авторитетная Marca больше всего волнуется за украинца. Он – уникальный случай в Мадриде за последние 5-6 лет. Ждал почти 950 дней, чтобы сыграть с основой Реала. За это время боевое крещение прошло даже трио безнадежных – Люка Зидан, Пачеко и Рубен Яньес. Они бесславно покинули "бланкос", не справившись с бешеным давлением. Выстоит ли Лунин? Сегодня воспитанник Металлиста и Днепра сразится не только за легендарную эмблему, но и за собственное будущее на Бернабеу.

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