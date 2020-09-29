Allrise Capital обратилась в хозяйственный суд Одесской области с иском к Черноморца и одноименного стадиона о признании прекращенным договора управления имуществом, выселении и отмене государственной регистрации вещного права, сообщает Думская.

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Это связано с тем, что фирма Леонида Климова "Стадион Черноморец" не хочет передавать арену нового владельца – Allrise Capital. Подготовительное заседание по иску состоится 20 октября. Ранее Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство американской компании Allrise Capital об отмене наложения ареста на нежилые здания стадиона Черноморец.

Напомним, американская компания Allrise Capital приобрела арену за 193,8 млн гривен.

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