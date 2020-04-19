Президент Брешии подхватил коронавирус – ранее он угрожал снять команду с чемпионата Италии

Массимо Челлино получил неутешительные новости – ему и его дочери диагностировали COVID-19.

Руководитель Брешии и его дочь инфицированы коронавирусом. Об этом сообщил сам 63-летний Челлино в комментарии La Repubblica.

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"Да, мне диагностировали COVID-19. Я находился несколько дней в Кальяри после того, как отбыл трехнедельный карантин в Брешии. Чувствовал слабость и боль в костях, поэтому сам пошел в больницу, чтобы сдать тест. Также заболела моя дочь, а вот сын – нет. Сейчас я борюсь с болезнью", – заявил Челлино, который также владеет долей акций Лидса.

К слову, ранее Челлино заявлял, что Брешия не будет доигрывать чемпионат, даже если руководство Серии А решит возобновить сезон. Президент "ласточек" стал первым среди своих коллег в элитном дивизионе Италии, который подхватил болезнь.

Заметим, после 26 туров Брешия является главным аутсайдером Серии А, набрав лишь 16 очков.

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