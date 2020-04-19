Сезон Серии С окончательно остановят – команда Берлускони получит повышение в классе

La Lega Pro просит завершить розыгрыш чемпионата Италии среди команд Серии С.

Официальное решение по этому вопросу будет принято на заседании федерального комитета 4 мая, утверждает Goal com.

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По информации издания, такой сценарий предполагает, что ни одна команда не вылетит в Серию D. Зато путевки в Серию В получат три текущих лидера подгрупп – это Реджана, Виченца и Монца. К слову, последний клуб принадлежит бывшему президенту Милана Сильвио Берлускони.

Добавим, что сейчас подобное решение в Серии А считается маловероятным. Чиновники хотят возобновить чемпионат в элитном дивизионе. Планируется, что 4 мая команды начнут тренировочный процесс.

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