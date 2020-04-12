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Игроки Брешии не выйдут на поле после возобновления чемпионата – громкое заявление президента клуба

16:44 33 Читати українською
Игроки Брешии не выйдут на поле после возобновления чемпионата – громкое заявление президента клуба
Массимо Челлино / фото из открытых источников

Президент Брешии Массимо Челлино заявил, что не выпустит команду на поле, если сезон 2019/20 в Серии А будет доигрываться.

"Я повторяю – если лига возобновит чемпионат, я не позволю команде играть. Они могут снимать с нас очки, если им так хочется, я беру ответственность за это решение на себя.

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Пусть наши футбольные чиновники прогуляются по Брешии и посмотрят, что здесь происходит. Я не боюсь вылета команды в Серию В, потому что уверен – наш клуб не обанкротится и мы вернем себе место в высшей лиге", – цитирует Челлино Giornale di Brescia.

Отметим, что Серия А планирует возобновить соревнования 30 или 31 мая. Добавим, что Брешия занимает последнее место в чемпионате Италии.

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