Босс Баварии Герберт Хайнер заверил, что нападающий Роберт Левандовски продолжит выступать в Мюнхене, несмотря на интерес других грандов.

"По моему мнению, Левандовски – лучший форвард в мире. Мы очень рады, что он в нашей команде.

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Его контракт рассчитан еще на два года, в течение которых он точно будет играть за Баварию. Могу представить, что он задержится в команде и дольше. Он обязательно останется с нами на следующие два сезона", – цитирует Хайнера Spox.

В прошлом сезоне Бундеслиги Левандовски провел в составе мюнхенского клуба 29 матчей, в которых отметился 41 мячом и 7 голевыми передачами, побив рекорд Герда Мюллера по голам в чемпионате.

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