"На мою думку, Лєвандовскі – найкращий форвард у світі. Ми дуже раді, що він у нашій команді.

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Його контракт розрахований ще на два роки, протягом яких він точно буде грати за Баварію. Можу уявити, що він затримається в команді і довше. Він обов'язково залишиться з нами на наступні два сезони", – цитує Хайнера Spox.

У минулій кампанії Бундесліги Левандовскі провів у складі мюнхенського клубу 29 матчів, в яких відзначився 41 м'ячем і 7-ма гольовими передачами, побивши рекорд Герда Мюллера за голами в чемпіонаті.

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