Нападающий Баварии признан лучшим игроком года в Германии по версии журналистов. Об этом сообщило издание Kicker, которое и проводит голосование с 1960 года.

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Левандовски выбрали более половины опрошенных – 356 из 563-х. Второе место занял одноклубник поляка Томас Мюллер (41 голос), а третье бомбардир дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд (38). Роберт забирает эту награду второй раз подряд.

Среди тренеров победил Тухель со 129 голосами. Триумфатор Лиги чемпионов опередил Ханси Флика (118) и Эдина Терзича (75). Интересно, что летом оба покинули свои команды – Баварию и Боруссию Д соответственно.

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