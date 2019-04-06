Президент Баварии Хьонесс: Если мы не победим Боруссию Д, мы не будем заслуживать на чемпионство

Президент Баварии Ули Хьонесс считает, его команда не будет заслуживать чемпионство, если не победит принципиального соперника.

"Если мы не победим Боруссию Дортмунд, я по-прежнему хотел бы стать чемпионом Германии, но мы не будем этого заслуживать, учитывая первый матч. Наша команда должна показать победой над Дортмундом, что хочет стать чемпионом.

Бавария – Боруссия Д: Нойер, Хамес и Алаба возобновили тренировки накануне битвы за чемпионство

В субботу не может быть никаких оправданий. Команда обязана выйти и сыграть против Боруссии. Я даже не думаю о поражении. Мы должны победить, для меня нет альтернативы", – цитирует Хьонесса Associated Press.

Бавария – Боруссия Д: Алькасер рискует пропустить битву за чемпионство

К слову, поединок 28 тура чемпионата Германии состоится сегодня, 6 апреля, начало – в 19:30. За 7 туров до окончания чемпионата Германии Боруссия Д опережает Баварию на 2 очка.