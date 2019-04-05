Бавария – Боруссия Д: Нойер, Хамес и Алаба возобновили тренировки накануне битвы за чемпионство

Мюнхенская Бавария получила отличные новости перед главным матчем в борьбе за Серебряную салатницу.

Вратарь Мануэль Нойер восстановился после повреждения икроножной мышцы, защитник Давид Алаба – после травмы бедра, а полузащитник Хамес Родригес – после повреждения мышцы бедра. Все трое 5 апреля тренировались на поле вместе с одноклубниками.

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Полузащитник Альфонсо Дэвис продолжает восстановление после повреждения колена – он работал по индивидуальной программе. Об этом сообщает Sky Sport Germany.

Напомним, Бавария 6 апреля встретится с дортмундской Боруссией в центральном матче второго круга Бундеслиги. Мюнхенцы отстают от "желто-черных" на 2 очка.

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