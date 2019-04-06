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Президент Баварії Хьонесс: Якщо ми не переможемо Борусію Д, ми не будемо заслуговувати на чемпіонство

09:18 106 Читать на русском
Президент Баварії Хьонесс: Якщо ми не переможемо Борусію Д, ми не будемо заслуговувати на чемпіонство
Баварія / твіттер Баварії

Президент Баварії Улі Хьонесс вважає, його команда не буде заслуговувати на чемпіонство, якщо не переможе принципового суперника.

 

"Якщо ми не переможемо Борусію Дортмунд, я як і раніше хотів би стати чемпіоном Німеччини, але ми не будемо цього заслуговувати, враховуючи перший матч. Наша команда повинна показати перемогою над Дортмундом, що хоче стати чемпіоном.

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В суботу не може бути ніяких виправдань. Команда зобов'язана вийти і зіграти проти Борусії. Я навіть не думаю про поразку. Ми повинні перемогти, для мене немає альтернативи", – цитує Хьонесса Associated Press.

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До слова, поєдинок 28 туру чемпіонату Німеччини відбудеться сьогодні, 6 квітня, початок – о 19:30. За 7 турів до закінчення чемпіонату НІмеччини Борусія Д випереджає Баварію на 2 очки.

Теги
Улі Хьонесс Німеччина Баварія - Борусія Дортмунд Баварія Баварія Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд
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