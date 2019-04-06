Президент Баварії Хьонесс: Якщо ми не переможемо Борусію Д, ми не будемо заслуговувати на чемпіонство

Президент Баварії Улі Хьонесс вважає, його команда не буде заслуговувати на чемпіонство, якщо не переможе принципового суперника.

"Якщо ми не переможемо Борусію Дортмунд, я як і раніше хотів би стати чемпіоном Німеччини, але ми не будемо цього заслуговувати, враховуючи перший матч. Наша команда повинна показати перемогою над Дортмундом, що хоче стати чемпіоном.

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В суботу не може бути ніяких виправдань. Команда зобов'язана вийти і зіграти проти Борусії. Я навіть не думаю про поразку. Ми повинні перемогти, для мене немає альтернативи", – цитує Хьонесса Associated Press.

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До слова, поєдинок 28 туру чемпіонату Німеччини відбудеться сьогодні, 6 квітня, початок – о 19:30. За 7 турів до закінчення чемпіонату НІмеччини Борусія Д випереджає Баварію на 2 очки.