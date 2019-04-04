Бавария – Боруссия Д: Алькасер рискует пропустить битву за чемпионство

Нападающий Боруссии Д Пако Алькасер может не сыграть в матче 28-го тура Бундеслиги против Баварии.

Боруссия Д может понести еще одну кадровую потерю. Участие Пако Алькасера ​​в центральном матче 28-го тура Бундеслиги против Баварии оказалась под вопросом.

Об этом сообщил наставник "шмелей" Люсьен Фавр на пресс-конференции, информирует официальный Twitter Боруссии.

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Алькасер, который своим дублем принес Боруссии победу над Вольфсбургом, пропустил 2 последние тренировки из-за повреждения. Впрочем, шансы на его восстановление к игре с Баварией еще есть. Это же касается Диалло и Пищека.

В текущем сезоне Алькасер забил больше всех в чемпионате среди игроков Боруссии Д. В его активе 16 голов.

Матч Бавария – Боруссия Д состоится 6 апреля. Начало – в 19:30. После 27 туров Боруссия опережает Баварию на 2 очка.

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