Президент Барселоны провел встречу с агентом Роналду – СМИ намекают на эпохальный трансфер, топ-инсайдер вынес вердикт
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду находится под пристальным вниманием СМИ из-за своего желания покинуть Манчестер Юнайтед.
Роналду второе лето подряд может сменить клубную прописку. Возвращение в Манчестер Юнайтед не дало ожидаемого результата. Теперь приоритет 37-летнего португальца – оказаться в команде, готовой бороться за трофеи прямо сейчас.
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Криштиану даже не приехал в лагерь манкунианцев, уже начавших подготовку к новому сезону. Официальная причина – семейные дела. Однако СМИ уверены, что форвард ждет, пока агент найдет ему новый клуб. Следовательно, работа Жорже Мендеша тоже под микроскопом.
Вчера у Мендеша была встреча с президентом Барселоны. AS утверждает, что одной из тем был переезд Роналду на Камп Ноу. Жоан Лапорта якобы заинтересован в таком сценарии или хотя бы хочет использовать как фактор давления на Баварию, которая все еще не отпускает Роберта Левандовски.
В конце концов, топовый инсайдер Жерар Ромеро сообщил, что о переходе Роналду в Барселону речь не шла. Лапорта и Мендеш обсуждали других клиентов агента. В частности, Рубена Невеша из Вулверхэмптона. Также стороны обсудили вероятный трансфер Жюля Кунде. Португальский агент выполняет роль посредника в переговорах по защитнику Севильи.
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