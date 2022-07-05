Роналду второе лето подряд может сменить клубную прописку. Возвращение в Манчестер Юнайтед не дало ожидаемого результата. Теперь приоритет 37-летнего португальца – оказаться в команде, готовой бороться за трофеи прямо сейчас.

Роналду не приехал на тренировку Манчестер Юнайтед – очередной шаг к уходу из клуба

Криштиану даже не приехал в лагерь манкунианцев, уже начавших подготовку к новому сезону. Официальная причина – семейные дела. Однако СМИ уверены, что форвард ждет, пока агент найдет ему новый клуб. Следовательно, работа Жорже Мендеша тоже под микроскопом.

Вчера у Мендеша была встреча с президентом Барселоны. AS утверждает, что одной из тем был переезд Роналду на Камп Ноу. Жоан Лапорта якобы заинтересован в таком сценарии или хотя бы хочет использовать как фактор давления на Баварию, которая все еще не отпускает Роберта Левандовски.

В конце концов, топовый инсайдер Жерар Ромеро сообщил, что о переходе Роналду в Барселону речь не шла. Лапорта и Мендеш обсуждали других клиентов агента. В частности, Рубена Невеша из Вулверхэмптона. Также стороны обсудили вероятный трансфер Жюля Кунде. Португальский агент выполняет роль посредника в переговорах по защитнику Севильи.

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