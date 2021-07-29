"Можно понять эмоции человека, который вкладывает свои личные деньги в футбол и сталкивается с таким беспредельным отношением со стороны руководителей судейского комитета УАФ.

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Для чего мы тогда все это делаем? Я с Сергеем Демченко лично не знаком, но очень рад, что он довольно быстро разобрался в сути нашей футбольной системы. Мне понадобилось 20 лет, чтобы все это понять и принять такое решение.

Ведь когда прикипел к этому, потратил много сил, энергии, души, плюс непростой переезд из Донецка. А президент Альянса, считаю, все сделал правильно. С таким руководством в УАФ, к сожалению, еще больше клубов будут исчезать, которые вкладывают в футбол деньги не из бюджета, а свои личные.

Что нужно сделать, чтобы клубы перестали исчезать? Нужно полностью, от верхов до низов, менять руководство УАФ и ставить нормальных руководителей, которые будут отданы футболу, а не своему карману", – поделился Гельзин в комментарии Footboom.

Напомним, скандал разразился после матча 1-го тура Первой лиги между Металлистом и Альянсом – президент клуба из Липовой долины заявил, что снимает его с розыгрыша Первой лиги и ликвидирует все футбольные проекты.

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