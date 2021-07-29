"На сегодня в украинском футболе сформировалась система, которую создали футбольные чиновники, функционеры, президенты клубов и сами клубы. Эта система пожирает футбол изнутри и к ней можно отнести многое. Заангажированность футбольных органов. На словах все клубы равны, а на деле: "Ну вы же понимаете – им нужнее!"

Президент ПФЛ рассказал об изменениях в Первой лиге после снятия Альянса

Судейский фактор. О нем можно рассказывать много, даже с моим не большим футбольным опытом, но это реалии украинского футбола. Хотя бы тот факт, что судьи не должны пересекаться с командами до игры. В УПЛ уже осуществляются определенные шаги к этому. Но будет ли виден эффект? Правильно сказал один из президентов футбольного клуба, во многом виноваты сами президенты (и я в том числе). Мы сами хотим к себе и своим клубов какой-то лояльности от футбольных чиновников, судей.

Говорить можно много, но я уважаю себя и свою команду и не хочу декорацией на этой футбольной сцене, когда ты вкладывает душу и собственные финансы, а некоторые действующие лица делают свое дело, а система использует футбольные клубы, как дойных коров. И у меня нет желания, чтобы ФК Альянс выходил на игру, как скот на убой. Планы на сезон были, но была пересечена граница, которую переходить нельзя. Не легкий футбольный путь закончился, но жизнь продолжается", – говорится в заявлении Демченко на официальном сайте клуба.

Напомним, президент Альянса был возмущен решениями арбитра в матче 1-го тура Первой лиги против Металлиста и заявил о возможном прекращении участия клуба в чемпионате.

"Изнасилование украинского футбола": президент Альянса взорвался после судейского произвола в матче с Металлистом