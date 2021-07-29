"Можна зрозуміти емоції людини, яка вкладає свої особисті гроші в футбол і стикається з таким свавіллям з боку керівників суддівського комітету УАФ.

"Була перетнута межа, яку переходити не можна": президент Альянса заявив про припинення участі у Першій лізі

Для чого ми тоді все це робимо? Я з Сергієм Демченком особисто не знайомий, але дуже радий, що він досить швидко розібрався в суті нашої футбольної системи. Мені знадобилося 20 років, щоб все це зрозуміти і ухвалити таке рішення.

Адже коли вже прикипів до цього, витратив багато сил, енергії, душі, плюс непростий переїзд з Донецька. А президент Альянса, вважаю, все зробив правильно. З таким керівництвом в УАФ, на жаль, ще більше клубів будуть зникати, які вкладають у футбол гроші не з бюджету, а свої особисті.

Що потрібно зробити, аби клуби перестали зникати? Потрібно повністю, від верхів до низів міняти керівництво УАФ і ставити нормальних керівників, які будуть віддані футболу, а не своїй кишені", – поділився Гельзін у коментарі Footboom.

Нагадаємо, скандал вибухнув після матчу 1-го туру Першої ліги між Металістом та Альянсом – президент клубу з Липової долини заявив, що знімає його з розіграшу Першої ліги і ліквідує всі футбольні проекти.

"Зґвалтування українського футболу": президент Альянса вибухнув після суддівського свавілля в матчі з Металістом