Матч между лидером чемпионата и Пласой Колония был достаточно напряженным. Обеим командам потребовалась победа. Пеньяроль, чтобы сохранить свое место в верхней части таблицы и, следовательно, продолжить путь к чемпионству, и Пласа Колонии, чтобы выбраться из зоны вылета. Гости повели в счете на 35 минуте матча, а к перерыву хозяева успели сравнять с пенальти. Но самое интересное осталось на исходе игры.

В Англии забили гол со своей половины поля – видео двойного фиаско голкипера

На 72-й минуте встречи на поле появился Абель Эрнандес, известный своими выступлениями за Палермо и Халл Сити. Когда истекали добавленные семь минут, игрок Пеньяроля выполнил подачу с фланга на форварда своей команды. Эрнандес не растерялся, и впадении через себя точно пробил по воротам. Гол принес победу Пеньяролю и лидерство в турнирной таблице.

Удар Эрнандеса напомнил гол ножницами Криштиану Роналду, который забил португалец в ворота Ювентуса в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов в 2018 году, выступая за мадридский Реал.