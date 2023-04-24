Матч між лідером чемпіонату та Пласа Колонія був досить напруженим. Обом командам потрібна була перемога. Пеньяролю, щоб зберегти своє місце у верхній частині таблиці і, отже, продовжити шлях до чемпіонства, і Пласа Колонії, щоб вибратися із зони вильоту. Гості повели в рахунку на 35-й хвилині матчу, а до перерви господарі встигли зрівняти з пенальті. Але найцікавіше залишилось на кінець гри.

В Англії забили гол зі своєї половини поля – відео подвійного фіаско голкіпера

На 72-й хвилині зустрічі на полі з'явився Абель Ернандес, який відомий своїми виступами за Палермо та Халл Сіті. Коли спливали додані сім хвилин, гравець Пеньяроля виконав подачу з флангу на форварда своєї команди. Ернандес не розгубився, і впадінні через себе влучно пробив по воротах. Гол приніс перемогу Пеньяролю і лідерство у турнірній таблиці.

Удар Ернандеса нагадав гол ножицями Кріштіану Роналду, який португалець забив у ворота Ювентуса в рамках чвертьфіналу Ліги чемпіонів у 2018 році, виступаючи за мадридський Реал.