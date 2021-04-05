Ужасный инцидент произошел с Бернаром Тапи и его женой. Супруги пострадали от рук грабителей.

Во Франции преступники ворвались в дом известного миллионера, бывшего депутата Европарламента и экс-президента Марселя Бернара Тапи, сообщает BFM.

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Инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье в департаменте Сена и Марна, когда Тапи с женой спали. Грабители связали супругов и били, пока они не выдали место хранения ценных вещей. Обчистив дом, преступники скрылись. Сейчас виновников разыскивает полиция.

К слову, Бернар Тапи с 1986 по 1994 занимал должность президента марсельского Олимпика. Именно в этот период клуб 5 раз подряд выигрывал чемпионат Франции и одержал единственную в своей истории победу в Лиге чемпионов 1993 года.

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